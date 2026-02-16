Воротар Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін був здивований, коли воротар Реала Тібо Куртуа пішов привітати його після голу кіпера у ворота мадридської команди.

«Я поважаю всіх воротарів, то Куртуа тепер – особливо поважаю. Після тяжкої поразки, коли йому забив воротар, він прийшов привітати мене. Це доводить, що він не лише класний воротар, а і гідна людина. Гарний приклад для молодих гравців. Навіть після поразок ти можеш показати свою повагу до суперника», – сказав Трубін.

Трубін зробив рахунок 4:2, що допомогло орлам зайняти 24-те місце основного етапу Ліги чемпіонів і вийти в плей-оф, де знову буде матч з Реалом.

