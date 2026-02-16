Рома з високою ймовірністю викупить нападника Доніелла Малена після закінчення його оренди з Астон Вілли. Про це повідомив інсайдер Фабріціо Романо.

За даними джерела, римський клуб заплатить за форварда 25 мільйонів євро, не рахуючи двох мільйонів, які вже були перераховані за оренду. В угоді передбачено обов'язковий викуп, який набуде чинності під час виконання двох умов.

Спочатку Рома має завершити сезон у зоні Ліги чемпіонів чи Ліги Європи. Потім Мален зобов'язаний взяти участь як мінімум у половині матчів команди до червня. При цьому Астон Вілла зберегла за собою право на 10% суми майбутнього перепродажу гравця.

Нідерландський форвард перебрався до Роми в середині січня на правах оренди до кінця сезону і вже встиг яскраво заявити про себе, відзначившись п'ятьма голами у п'яти зустрічах.

