Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував переконливу перемогу своєї команди над Кремонезе з рахунком 3:0 у 26-му турі Серії А. Завдяки цьому успіху римляни піднялися на третє місце, скориставшись поразками прямих конкурентів — Мілана, Наполі та Ювентуса.

У першому таймі було непросто, Кремонезе добре закривався. Але коли я перевів Крістанте ближче до Малена, все запрацювало. Ми створили багато моментів. Щодо зони Ліги чемпіонів — це вирішиться не зараз. Усе визначать два останні тури, — наводить слова Гасперіні forzaroma.info.

Після 26 турів Рома закріпилася серед претендентів на місце в Лізі чемпіонів. Востаннє римський клуб ставав чемпіоном Італії у 2001 році.