Гасперіні: «Коли перевів Крістанте ближче до Малена, все запрацювало»
Наставник Роми оцінив перемогу та боротьбу за топ-4
близько 2 годин тому
Головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні прокоментував переконливу перемогу своєї команди над Кремонезе з рахунком 3:0 у 26-му турі Серії А. Завдяки цьому успіху римляни піднялися на третє місце, скориставшись поразками прямих конкурентів — Мілана, Наполі та Ювентуса.
У першому таймі було непросто, Кремонезе добре закривався. Але коли я перевів Крістанте ближче до Малена, все запрацювало. Ми створили багато моментів. Щодо зони Ліги чемпіонів — це вирішиться не зараз. Усе визначать два останні тури, — наводить слова Гасперіні forzaroma.info.
Після 26 турів Рома закріпилася серед претендентів на місце в Лізі чемпіонів. Востаннє римський клуб ставав чемпіоном Італії у 2001 році.
Поділитись
Матеріали по темі
Хет-трик Траоре приніс перемогу Шахтарю над Карпатами в дебютному матчі Фернандеса
близько 18 годин тому