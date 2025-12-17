Правий фланговий захисник Шахтаря Юхим Конопля поки не поспішає підписувати нову угоду з донецьким клубом, оскільки хоче спробувати себе у закордонному чемпіонаті.

«Шахтар зробив пропозицію Коноплі щодо нового контракту. Юхим надіслав зустрічну пропозицію щодо умов, які суттєво вище по умовах. Донеччани, отримавши її, запропонували покращену угоду, але вона не задовільняє гравця.

Конопля розглядає можливість, аби піти влітку з Шахтаря, щоб спробувати свої сили у європейському клубі», – сказав Ігор Циганик в авторському шоу на YouTube.