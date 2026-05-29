Український захисник Юхим Конопля поділився першими враженнями після підписання контракту з німецькою Боруссією. Футболіст перейшов до клубу Бундесліги в статусі вільного агента. Слова наводить пресслужба клубу.

Гравець зазначив, що трансфер до чемпіонату Німеччини став для нього вагомим і емоційним кроком у кар'єрі.

Я дуже радий перейти до Боруссії. Це великий клуб з довгою історією та неймовірною фанатською аудиторією. Зараз у мене стільки емоцій, що я навіть не можу їх нормально пояснити. Мине кілька днів, поки я повністю усвідомлю все це. Але я дуже радий. Юхим Конопля

Нагадаємо, угода 26-річного захисника з менхенгладбаським клубом розрахована до літа 2029 року.

