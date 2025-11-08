Український півзахисник лісабонської Бенфіки Георгій Судаков висловив невдоволення своїм становищем у клубі, повідомляє Glorioso 1904 року.

Для 23-річного гравця поточний період складається складно, адже востаннє він відзначився забитим м'ячем ще 23 вересня у матчі проти Ріу Аве.

За інформацією джерела, Судаков був вкрай засмучений своєю заміною на 69-й хвилині гри Ліги чемпіонів проти Байєра. Раніше схожа ситуація сталася у матчі чемпіонату Португалії з Віторією Гімарайнш.

Цього сезону 23-річний хавбек провів за Бенфіку 13 матчів, забив два голи і зробив дві результативні передачі.

Раніше Судаков відреагував на четверту поспіль поразку Бенфіки в Лізі чемпіонів.