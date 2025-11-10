У 11-му турі чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Каза Пію, одного з аутсайдерів турніру. У стартовому складі лісабонців вийшли одразу двоє українців – воротар Анатолій Трубін та атакувальний півзахисник Георгій Судаков.

Матч на Ештадіу да Луж завершився нічиєю 2:2. Уже на 17-й хвилині Судаков відкрив рахунок — після навісу Дедича та скидки Павлидіса він зльоту лівою ногою відправив м’яч у сітку воріт суперника.

Після цього український півзахисник ще неодноразово загострював гру біля воріт Каза Пії, а на 60-й хвилині Павлидіс реалізував пенальті, подвоївши перевагу Бенфіки.

На 65-й хвилині проявив себе Трубін — український воротар відбив пенальті, проте невдовзі після цього команда пропустила автогол після рикошету від свого ж гравця. У компенсований час господарі ще раз пропустили, втративши перемогу, у цьому епізоді Трубін припустився помилки, невдало вийшовши на перехоплення м'яча.

Георгія Судакова було визнано найкращим гравцем матчу, і він отримав нагороду MVP.

Аналітичний портал WhoScored оцінив гру українців так: Судаков – 7.3, поступившись лише Аурснесу та Павлидісу; Трубін – 6.5.