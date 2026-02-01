Травма капітана Наполі Джованні Ді Лоренцо стала серйозним ударом для команди після перемоги над Фіорентиною з рахунком 2:1 у Серії А. Футболіста забрали з поля на ношах після пошкодження лівого коліна та існує підозра на розрив передньої хрестоподібної зв'язки. У разі підтвердження діагнозу сезон для гравця, швидше за все, буде завершено достроково.

Головний тренер Наполі Антоніо Конте фактично підтвердив песимістичні прогнози лікарів. Фахівець також різко висловився з приводу перевантаженості футболістів та обмежених кадрових ресурсів команди.