Конте — після перемоги над Фіорентиною: «Нам потрібен більший склад, інакше це самогубство»
Травма капітана змусила тренера висловитися про проблеми
близько 1 години тому
Травма капітана Наполі Джованні Ді Лоренцо стала серйозним ударом для команди після перемоги над Фіорентиною з рахунком 2:1 у Серії А. Футболіста забрали з поля на ношах після пошкодження лівого коліна та існує підозра на розрив передньої хрестоподібної зв'язки. У разі підтвердження діагнозу сезон для гравця, швидше за все, буде завершено достроково.
Головний тренер Наполі Антоніо Конте фактично підтвердив песимістичні прогнози лікарів. Фахівець також різко висловився з приводу перевантаженості футболістів та обмежених кадрових ресурсів команди.
«Відчуття таке, що він серйозно пошкодив коліно, і це хрестоподібна зв’язка. Це неприємно. Ви ж чудово знаєте, що для нас означає Ді Лоренцо. Грати у всіх цих матчах вбиває гравців і вбиває футбол. Нам потрібен більший склад, інакше це самогубство.
Клуби, здається, не розуміють, що це як собака, яка женеться за власним хвостом. Ти борешся за місце у всіх цих турнірах, щоб отримати більше грошей, але це ефемерно. Чим більше змагань, тим більше гравців потрібно купувати, а фонд заробітної плати зростає».
Поділитись