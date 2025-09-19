Головний тренер Наполі Антоніо Конте підсумував поразку своєї команди у матчі першого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті. Італійці поступилися з рахунком 0:2, а вже на 21-й хвилині залишилися в меншості після вилучення Джованні Ді Лоренцо.

Складно грати проти Манчестер Сіті 11 на 11, а вдесятьох після 20 хвилин це вже неможливо. В обороні ми діяли дуже добре, але в епізодах двох пропущених м’ячів могли зіграти значно краще. Втім, мені нічого дорікнути своїм гравцям – вони показали чудову самовіддачу і правильний настрій.

Якби матч продовжився 11 на 11, на мою думку, можна було б побачити зовсім іншу гру. Ми говоримо про Манчестер Сіті – фантастичну команду, і нам потрібно відновитися та підготуватися до наступної гри.

Ми заберемо з собою в Італію командний дух, і мені подобається, як хлопці разом переживали цей матч, але не можна було пропускати два голи. Нам слід думати про наступний поєдинок у чемпіонаті, і я переконаний, що ми можемо досягти успіху в Лізі чемпіонів, – наводить слова Конте BBC.