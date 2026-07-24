Півзахисник Полісся Олександр Андрієвський в ефірі MEGOGO підбив підсумки нічиєї у першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій проти Копенгагена (3:3).

Напевно, на мою думку, було більше гольових моментів. Не реалізували, але рахунок на табло. Ми розуміємо, що на виїзді буде трошки важче, тому потрібно такі моменти реалізовувати, щоб проходити далі.

Так, результативна передача у робочому стилі, але міг забивати і міг приносити трохи більше користі в цьому матчі команді. Трошки незадоволений, але рухаємося далі. У нас дуже важливий поєдинок.

Можливо, трошки була нервозність, але я думаю, що вболівальники бачили: можливо, початок був трошки кволий, але потім ми зрозуміли, що можемо грати з такою командою, і було більше в нас гольових моментів.

Я думаю, що сьогодні ми трошки краще грали і десь заслуговували на перемогу, але потрібно реалізовувати такі моменти. Я думаю, що десь українським футболістам загалом трошки не вистачає впевненості в своїх силах. Я знаю, що десь трохи себе недооцінюють загалом – так, як і я був років 5-10 тому.

Це відчувається, що морально європейці вище нас – тому вони десь впевненіше грають. Нам тільки в цьому додати – і ми точно не гірші.