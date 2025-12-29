Нападник турецького Трабзонспора Данило Сікан з великою ймовірністю змінить клуб уже в зимове трансферне вікно. Про це повідомляє джерело Gunebakis.

Наставник команди Фатіх Текке не розраховує на 24-річного форварда, тому керівництво бордово-синіх готове розглянути як варіант із орендою гравця, так і його повноцінний продаж.

Основним кандидатом на підписання Сікана вважається данський Копенгаген. Титулований клуб зараз йде лише п'ятим у чемпіонаті Данії та планує серйозно зміцнити атакувальну лінію у найближче трансферне вікно.

«Клуб із Данії зв'язався з Трабзонспором через трансфер Сікана. Перемовини між сторонами перебувають на початковій стадії, але процес просувається позитивно. Керівництво турецького клубу готове до припинення співпраці з українцем, якщо перемовини завершаться успішно», – повідомило джерело.

Раніше повідомлялося, що Бенфіка запропонувала 13 мільйонів Трабзонспору за Батагова.