Сергій Разумовський

Динамо проведе виїзний матч проти Кудрівки в рамках 15-го туру української Прем’єр-ліги. Цей поєдинок стане другим для Ігоря Костюка на посаді головного тренера киян, тож інтерес до гри посилюється не лише через турнірне становище, а й через можливі кадрові та тактичні зміни в складі біло-синіх.

Напередодні зустрічі увагу привернуло тренування Динамо, на якому було помічене нове обличчя – 19-річний центральний захисник із ДР Конго Калонджі Д’є. Його участь у занятті зафіксована на офіційному відео, яке пресслужба столичного клубу опублікувала як огляд підготовки команди до матчу УПЛ.

Відомо, що футболіст юнацької збірної ДР Конго (U-20) вже понад місяць перебуває на перегляді в Динамо, тренуючись разом із основним складом. Разом із ним з першою командою працює й сенегалець Самба Діалло, який, щоправда, поки не заявлений на УПЛ.

Поєдинок Кудрівка – Динамо запланований на суботу, 6 грудня, початок – о 18:00 за київським часом. Перед цим матчем команда Ігоря Костюка посідає восьме місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи в активі 20 очок, тож кожен наступний матч є важливим у боротьбі за покращення позицій і повернення до верхньої частини таблиці.