Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував перемогу своєї команди над Кудрівкою у матчі 30-го туру української Прем’єр-ліги. Поєдинок завершився з рахунком 3:2 на користь киян, хоча за ходом зустрічі господарям довелося відіграватися та докладати чимало зусиль, аби здобути три очки в заключному турі сезону.

Звісно, переживали після обстрілу, було виснаження, але для всіх ця ситуація рівна – і для нас, і для суперників. Казали хлопцям, що це остання гра, потрібно дістати всі сили, які є та здобути ці 3 бали, щоб у відпустку йти з гарним настроєм.

Не стежив за паралельними матчами, ми дивилися на свою гру, тому що бачите, якою вона була напруженою. У перерві зробили корективи, бачили, що була просадка в середині, не встигали перебудовуватися, не перебудовувалися швидко після втрати м’яча.

У другому таймі це виправили. Свіжі гравці вийшли, додали в цьому, переломили хід гри, забили м’ячі та виграли гру.