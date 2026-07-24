Головний тренер Динамо Ігор Костюк прокоментував поразку в першому матчі другого раунду кваліфікації Ліги Європи проти ПАОК (2:3). Слова фахівця передає пресслужба клубу.

ПАОК – досвідчена команда, ми це бачили. У таких команд високий рівень майстерності, вони покарали нас за помилки, яких ми припустилися в першому таймі. Ми пропустили два м'ячі, попри те, що зуміли забити першими. Ці помилки дещо вплинули на психологічний стан команди. Але після перерви вирівняли гру, володіли перевагою, могли ще забити. Один гол забили, створювали моменти. Вважаю, шанси в нас є. Будемо готуватися до наступної гри, адже з цією командою можна грати. Те, що побачили в другому таймі, дає підстави для оптимізму.

Звісно, ми розуміємо, за рахунок чого можемо покращити свою гру. У першу чергу потрібно краще організувати дії команди та не припускатися помилок. Сьогодні було багато браку, особливо в першому таймі: у простих ситуаціях ми втрачали м'яч. Вважаю, ми це виправимо й будемо впевненіше діяти в обороні. Необхідно уникати таких помилок, швидше перебудовуватися та реагувати на втрати м'яча. В атаці, на мою думку, у нас є потенціал, тому внесемо певні зміни. У першому таймі не надто агресивно діяли в атаці, але потрібно віддати належне супернику – він добре перебудовувався та контролював м'яч. Шанси є, будемо готуватися і віддамо всі сили для досягнення перемоги.

Саме реалізація моментів і завадила досягти кращого результату. Ми дещо перебудували свою схему. Планували зробити це ще до гри, але сьогодні реалізація моментів нас підвела.

Герреро ліворуч на фланзі? Звісно, ми задоволені його діями в епізоді, який призвів до гола Бражка. Але флангові гравці потрібні нам, щоб створювати моменти, діяти агресивніше й додавати гостроти атакам. Загалом він добре відпрацьовував в обороні. Ви бачили, що в першому таймі з правого флангу (нашого лівого) було менше гострих атак від суперника, оскільки Герреро добре виконував роботу в обороні. Але потрібно ще й діяти гостріше в атаці.