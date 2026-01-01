У Марокко завершився третій, заключний тур групового етапу Кубка африканських націй 2025 у групі F. Матчі в Агадірі та Марракеші остаточно визначили підсумкову турнірну таблицю та список команд, які продовжать боротьбу за трофей.

У поєдинку на стадіоні Адрар збірна Камеруну здобула вольову перемогу над Мозамбіком з рахунком 2:1. Рахунок на 23-й хвилині відкрив півзахисник Мозамбіку Джені Катамо. Втім, уже за п’ять хвилин камерунці зрівняли після автогола Нене. Після перерви вирішальний м’яч забив форвард Неприборканих левів Крістіан Кофане, забезпечивши своїй команді друге місце в групі.

Паралельно в Марракеші відбувся один із найяскравіших матчів туру. Кот-д’Івуар здійснив неймовірний камбек у грі з Габоном, перемігши 3:2 після того, як поступався 0:2. Габон швидко повів у рахунку завдяки голам Гелора Канги та Дені Буанги. Ще до перерви Жан-Філіпп Крассо скоротив відставання, а в заключні хвилини матчу івуарійці дотиснули суперника: спершу Еванн Гессан зрівняв рахунок, а в компенсований час Базумана Туре приніс Слонам перемогу та перше місце в групі.

Кубок африканських націй 2025. Група F. 3-й тур

Мозамбік – Камерун 1:2 (Катамо 23 – Нене 28 авт, Кофане 55)

Габон – Кот-д’Івуар 2:3 (Канга 11, Буанга 21 – Крассо 44, Гессан 84, Туре 90+1)

Підсумкова турнірна таблиця групи F

Кот-д’Івуар — 7 очок (1-ше місце, вихід у плейоф)

Камерун — 7 очок (2-ге місце, вихід у плейоф)

Мозамбік — 3 очки (3-тє місце, вихід у плейоф)

Габон — 0 очок (4-те місце, залишив турнір)

Згідно з регламентом турніру, до стадії 1/8 фіналу виходять не лише перші дві команди кожної групи, а й чотири найкращі збірні, що посіли треті місця. Завдяки цьому Мозамбік також продовжить виступи на Кубку Африки.

У плейоф Кот-д’Івуар зіграє проти Буркіна-Фасо, Камерун зустрінеться з Південною Африкою, а Мозамбік у 1/8 фіналу протистоятиме лідеру групи C — збірній Нігерії. Габон завершив участь у турнірі.

Кубок африканських націй 2025 року проходить у Марокко за участю 24 національних збірних і триватиме до 18 січня.