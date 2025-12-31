Центральний нападник Порту Саму Агехова може продовжити кар’єру в англійській Прем’єр-лізі. Як повідомляє Fichajes, Тоттенгем уже направив офіційну пропозицію португальському клубу щодо трансферу 21-річного іспанця.

За даними джерела, сума пропозиції становить близько 99 мільйонів євро. Наразі лондонський клуб очікує на відповідь від керівництва Порту, яке володіє чинним контрактом гравця до 2029 року.

Саму Агехова демонструє високу результативність у поточному сезоні. У 23 матчах у всіх турнірах форвард уже забив 16 м’ячів, залишаючись одним із ключових гравців атакувальної лінії Порту.

Ще більш вражаючою була статистика нападника в минулій кампанії. Тоді Агехова відзначився 27 голами та увійшов до числа найрезультативніших футболістів Португалії.

Водночас, за оцінкою порталу Transfermarkt, ринкова вартість іспанського форварда наразі становить 50 мільйонів євро, що вдвічі менше суми, яку готовий запропонувати Тоттенгем.

Свій наступний матч Тоттенгем зіграє в АПЛ проти Брентфорда у четвер, 1 січня. Початок зустрічі о 22:00 за київським часом.