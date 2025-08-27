Головний тренер Боруссії Д Ніко Ковач висловився з приводу продовження контракту з клубом. Його слова наводить пресслужба клубу.

За останні 6 місяців ми разом досягли багато чого і повернули Боруссію на спортивний шлях. Ми відчули велику довіру і впевненість, що разом з клубом і вболівальниками ми можемо щось змінити.

Розмови, що відбулися протягом останніх тижнів, ще більше зміцнили мене в переконанні: ми можемо успішно продовжувати обраний шлях. Чесною працею, чіткими рішеннями та великою радістю ми хочемо допомогти Боруссії повернути колишню силу. У нас ще багато спільних завдань, - розповів Ковач.