Одеський Чорноморець офіційно оголосив про підписання українського голкіпера Максима Коваля, який раніше виступав за київське Динамо, повідомляє пресслужба клубу.

«Бажаємо Максиму швидкої адаптації, впевненої гри та надійності на останньому рубежі. Ласкаво просимо до Одеси», – лаконічно йдеться у повідомленні.

Воротар провів значну частину кар'єри у складі Динамо, зігравши 107 матчів, пропустивши 101 м'яч та оформивши 43 «сухі» гри. Після закінчення співпраці з київським клубом Коваль продовжив кар'єру за кордоном, захищаючи кольори команд із Саудівської Аравії, Молдови, Греції та Казахстану.

На даний момент Чорноморець посідає третє місце у турнірній таблиці Першої ліги України, набравши 38 очок у 18 зіграних матчах.

Раніше захисник Чорноморця потрапив на перегляд у Шальке.