Журналіст і коментатор Володимир Звєров розповів незвичну історію, пов’язану з центральним захисником одеського Чорноморця Магомедом Кратовим.

За його словами, під час зимової паузи в Першій лізі 21-річний футболіст перебував у відпустці в Німеччині, де відвідував друзів у Гельзенкірхені та взяв участь у аматорській футбольній грі. Саме там на нього звернули увагу представники скаутського відділу Шальке.

Зараз Перша ліга у відпустці, вона стартує пізніше за УПЛ. Як з’ясувалося, Магомед був у відпустці в Німеччині у своїх друзів у славному місті Гельзенкірхен і десь пішов пограти у футбол. Я цю інформацію перевіряв, ми спілкувалися з Магомедом, і він мені розповів цю історію — історію, яка десь напівфантастична. Він грав у футбол, його помітили люди, які займаються скаутингом у Шальке, і запитали: хто ти і що ти. Виявилося, що він професійний футболіст. Подивилися і сказали: а може, ти спробуєш потренуватися з нами, із Шальке, — повідомив Звєров.

Німецький клуб Шальке нині є одним із лідерів другої Бундесліги. До Чорноморця від гельзенкірхенців надійшов офіційний запит щодо перегляду футболіста, на який одеський клуб дав згоду.

У поточному сезоні Магомед Кратов провів за Чорноморець п’ять матчів. Раніше захисник виступав у складі київського Локомотива.

Також, Чорноморець підписав ексворотаря Динамо.