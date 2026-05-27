Володимир Кириченко

Наставник лондонського Арсенала Мікель Артета отримав нагороду як найкращий тренер сезону-2025/26 за версією АПЛ.

44-річний іспанський фахівець цього сезону разом із командою здобув чемпіонський титул, вперше за 22 роки привівши «канонірів» до перемоги в АПЛ.

Артета став першим тренером Арсенала, який отримав нагороду найкращого тренера сезону за версією ліги після Арсена Венгера. Французький фахівець здобував її тричі – у кампаніях 1997/98, 2001/02 та 2003/04.

Іспанець отримав відзнаку за підсумками голосування вболівальників та рішення експертної комісії.

До списку претендентів на нагороду також увійшли: Кіт Ендрюс (Брентфорд), Майкл Каррік (Манчестер Юнайтед), Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті), Андоні Іраола (Борнмут) та Режіс Ле Брі (Сандерленд).

У сезоні-2025/26 Арсенал здобув 26 перемог у 38 матчах АПЛ, ще 7 разів зіграв унічию. Також лондонський клуб провів 19 зустрічей на нуль та пропустив лише 27 голів – найкращі показники сезону серед усіх команд ліги.

Нагадаємо, вийшовши до фіналу Ліги чемпіонів, Арсенал повторив клубний рекорд.