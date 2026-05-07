Крістал Пелас — Шахтар. Туран визначився зі складом на півфінал Ліги конференцій
Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом
близько 2 годин тому
Донецький Шахтар оприлюднив список гравців, які розпочнуть матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги конференцій проти Крістал Пелас у стартовому складі.
Головний тренер гірників Арда Туран зробив ставку на наступних виконавців.
Склад Шахтаря: Різник — Тобіас, Бондар, Матвієнко, Педро Енріке — Марлон, Очеретько, Педріньйо — Аліссон, Еліас, Егіналду.
Нагадаємо, після поразки 1:3 у першому поєдинку українській команді необхідно відігравати гандикап у два м’ячі.
Стартовий свисток на лондонському стадіоні пролунає о 22:00 за київським часом.
Пряма трансляція матчу пройде на медіа-сервісі MEGOGO.
Нагадаємо, Шахтар може напряму потрапити до основи Ліги чемпіонів.
