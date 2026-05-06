Різник — найкращий гравець Шахтаря у квітні
Для воротаря це друге поспіль визнання
близько 1 години тому
Фото: ФК Шахтар
Голкіпер Дмитро Різник став найкращим футболістом Шахтаря за підсумками квітня. Переможця визначили вболівальники донецького клубу шляхом голосування. Повідомляє Шахтар.
Різник здобув переконливу перемогу, отримавши 70% голосів. Позаду залишилися півзахисник Олег Очеретько, а також вінгери Алісон та Егіналду.
Для воротаря це друге поспіль визнання — раніше вболівальники обрали його найкращим гравцем команди за підсумками березня.
Домінування Шахтаря! Визначено найкращого гравця, тренера та символічну збірну 26-го туру УПЛ.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05