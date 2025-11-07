Сергій Разумовський

У третьому турі загального етапу Ліги конференцій Кристал Пелас на своєму полі впевнено переграв АЗ Алкмаар.

Господарі змарнували ранній шанс: на 17-й хвилині Матета не реалізував пенальті. Та вже на 22-й Лакруа відкрив рахунок, а в компенсований час першого тайму Сарр подвоїв перевагу.

Після перерви АЗ скоротив відставання завдяки голу Мейнансa, але Сарр швидко оформив дубль і на 57-й відновив комфортну перевагу Пелас. Далі лондонці впевнено контролювали гру та спокійно довели матч до перемоги 3:1.

До вашої уваги огляд матчу.

Кристал Пелас набрав шість очок і лише за додатковими показниками відстає від Фіорентини в боротьбі за топ-8.

Ліга конференцій. Загальний етап, третій тур

Кристал Пелас – АЗ Алкмаар 3:1

Голи: Лакруа, 22, Сарр, 45+4, 57 – Мейнанс, 54