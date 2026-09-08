Кривбас переміг Олімпію і став першим учасником 1/8 фіналу Кубка України
Криворізька команда здолала аматорів
Відбувся матч 1/16 фіналу Кубка України, у якому любительська команда Олімпія Савинці на своєму полі приймала Кривбас.
Поєдинок завершився перемогою гостей з рахунком 2:0.
Таким чином, криворізька команда стала першим учасником 1/8 фіналу Кубка України.
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Чинним володарем трофея є Динамо, яке в минулому сезону у фінальному поєдинку переграло ФК Чернігів (3:1).
Рекордсменом за кількістю перемог в турнірі є Шахтар, який тріумфував у Кубку України 15 разів.
Кубок України, 1/16 фіналу
Олімпія – Кривбас – 0:2
Голи: Рівас, 30, Куїса, 90+2.