УАФ назвала арбітрів 1/16 фіналу Кубка України: хто розсудить Динамо, Шахтар і Полісся
Відомі прізвища рефері 10 із 16 поєдинків
Пресслужба УАФ оприлюднила призначення арбітрів на десять матчів 1/16 фіналу Кубка України. Поєдинки цієї стадії відбудуться протягом поточного та наступного тижнів.
Наразі відомі прізвища головних арбітрів десяти з шістнадцяти запланованих зустрічей. Ще шість матчів пройдуть 16 і 17 вересня, а призначення на них буде оголошено пізніше.
Зоркрема Олександр Шандор отримав призначення на зустріч Полісся – Кудрівка. Завершить програму цього тижня поєдинок Нива В – Динамо, який відбудеться 10 вересня. Головним арбітром матчу призначено Олександра Кальонова.
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Призначення арбітрів
8 вересня, вівторок
- Олімпія – Кривбас – Ігор Сташук;
- Базис – Маяк – Ярослав Леськів.
9 вересня, середа
- Вікторія – Металіст – Павло Плєшко;
- Карбон – Епіцентр – Василь Файда;
- Пробій – Олександрія – Ігор Садковський;
- Новий Розділ – Агротех – Віталій Маляр;
- Агробізнес – Лівий Берег – Людмила Тельбух;
- Фенікс-Маріуполь – Зоря – Сергій Задиран;
- Полісся – Кудрівка – Олександр Шандор.
10 вересня, четвер
- Нива В – Динамо – Олександр Кальонов.
Ще шість матчів 1/16 фіналу Кубка України відбудуться наступного тижня – 16 і 17 вересня. Призначення на ці поєдинки УАФ оголосить додатково.
Матч ризикує бути недограним: УПЛ призначила гру Зоря – Динамо на 15:30 попри постійні дронові атаки ворога.
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