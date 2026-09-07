Сергій Разумовський

Пресслужба УАФ оприлюднила призначення арбітрів на десять матчів 1/16 фіналу Кубка України. Поєдинки цієї стадії відбудуться протягом поточного та наступного тижнів.

Наразі відомі прізвища головних арбітрів десяти з шістнадцяти запланованих зустрічей. Ще шість матчів пройдуть 16 і 17 вересня, а призначення на них буде оголошено пізніше.

Зоркрема Олександр Шандор отримав призначення на зустріч Полісся – Кудрівка. Завершить програму цього тижня поєдинок Нива В – Динамо, який відбудеться 10 вересня. Головним арбітром матчу призначено Олександра Кальонова.