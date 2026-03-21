Володимир Кириченко

Вчора, 20 березня, Дженоа зазнав поразки від Удінезе у матчі 30-го туру Серії А.

Зустріч відбулася на арені Стадіо Луїджі Фераріс у Генуї та завершилася з рахунком 2:0.

Голами відзначилися Юрген Еккеленкамп та Кінан Девіс.

Український хавбек грифонів Руслан Маліновський вийшов на поле у ​​стартовому складі команди та відіграв увесь поєдинок. На 25-й хвилині українець влучив у поперечину прямим ударом зі штрафного.

У таблиці чемпіонату Італії Дженоа з 33 очками посідає 13-те місце. В Удінезе 39 балів та десята позиція.

Серія А. 30-й тур

Дженоа – Удінезе 0:2

Голи: Еккеленкамп, 66, Девіс, 90+6

