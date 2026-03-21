Дженоа зазнав домашньої поразки від Удінезе, Маліновський ледь не відзначився шедевром
Всі голи гості забили у другому таймі матчу
38 хвилин тому
Вчора, 20 березня, Дженоа зазнав поразки від Удінезе у матчі 30-го туру Серії А.
Зустріч відбулася на арені Стадіо Луїджі Фераріс у Генуї та завершилася з рахунком 2:0.
Голами відзначилися Юрген Еккеленкамп та Кінан Девіс.
Український хавбек грифонів Руслан Маліновський вийшов на поле у стартовому складі команди та відіграв увесь поєдинок. На 25-й хвилині українець влучив у поперечину прямим ударом зі штрафного.
У таблиці чемпіонату Італії Дженоа з 33 очками посідає 13-те місце. В Удінезе 39 балів та десята позиція.
Серія А. 30-й тур
Дженоа – Удінезе 0:2
Голи: Еккеленкамп, 66, Девіс, 90+6
Нагадаємо, гол Мактомінея приніс Наполі перемогу в матчі проти Кальярі.
