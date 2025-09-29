Кривдник Динамо порівняв свою команду з Попелюшкою
Однак киянам, які вилетіли від Пафоса, доведеться зіграти проти клубу, що виявився сильнішим за Кристал Пелас
близько 12 годин тому
Головний тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо перед матчем другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Баварії поділився оцінкою статусу своєї команди. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.
Зараз ми – «Попелюшка» Ліги чемпіонів. Ймовірно, ніхто не ставить на нас і може здатися, що нас легко перемогти. Баварія – найкраща команда Європи на даний момент. Але ми не здамося. Це буде історичний вечір для всього міста, і ми просто хочемо насолодитися ним.
Ми хочемо зіграти сміливо на своєму полі. Іноді ми можемо пресингувати, і ми завжди маємо шанси для контратак. Ми також добре працюємо на стандартних положеннях. Звісно, все залежатиме від того, які можливості нам надасть Баварія. Але чому б нам не провести ідеальний день і, можливо, заробити очко чи навіть більше?
Давід Луїс буде готовим, Жоау Коррейя пройде обстеження. Інші гравці в строю.
Матч другого туру загального етапу Ліги чемпіонів Пафос – Баварія відбудеться у вівторок, 30 вересня на Лімасол Арені. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.