Головний тренер Пафоса Хуан Карлос Карседо перед матчем другого туру загального етапу Ліги чемпіонів проти Баварії поділився оцінкою статусу своєї команди. Слова фахівця передає пресслужба УЄФА.

Зараз ми – «Попелюшка» Ліги чемпіонів. Ймовірно, ніхто не ставить на нас і може здатися, що нас легко перемогти. Баварія – найкраща команда Європи на даний момент. Але ми не здамося. Це буде історичний вечір для всього міста, і ми просто хочемо насолодитися ним.

Ми хочемо зіграти сміливо на своєму полі. Іноді ми можемо пресингувати, і ми завжди маємо шанси для контратак. Ми також добре працюємо на стандартних положеннях. Звісно, ​​все залежатиме від того, які можливості нам надасть Баварія. Але чому б нам не провести ідеальний день і, можливо, заробити очко чи навіть більше?

Давід Луїс буде готовим, Жоау Коррейя пройде обстеження. Інші гравці в строю.