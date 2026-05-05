УЄФА ухвалив важливе рішення щодо матчу Крістал Пелас – Шахтар
Без цієї людини неможливо уявити проведення поєдинку
близько 2 годин тому
УЄФА визначила бригаду арбітрів на матч-відповідь півфіналу Ліги конференцій між Кристал Пелас і Шахтарем.
Поєдинок обслуговуватиме іспанська команда суддів. Головним суддею призначено Алехандро Ернандеса. Його асистентами на лініях будуть Хосе Наранхо Перес та Дієго Санчес Рохо. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Хосе Марія Санчес.
За роботу системи VAR відповідатиме Карлос дель Серро Гранде. Його помічником буде ще один іспанський арбітр — Гільєрмо Куадра Фернандес.
Матч Кристал Пелас – Шахтар відбудеться у четвер, 7 травня, на стадіоні Селгерст Парк. А перший поєдинок завершився з рахунком 1:3 на користь англійців.
