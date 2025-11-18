Павло Василенко

Зневірений президент клубу Серії А ухвалив нетипове для футболу рішення – звернувся по допомогу до церкви. Лаціо намагається зупинити хвилю кадрових втрат, яка обрушилася на команду Мауріціо Саррі й фактично паралізувала половину основи. Минулої п’ятниці президент римського клубу Клаудіо Лотіто запросив священика, який освятив тренувальний центр у Формелло.

Цього сезону сім гравців римлян уже вибули через різноманітні м’язові травми або інші проблеми зі здоров’ям. Серія пошкоджень не припиняється, тож власник «б'янкочелесті» вирішив вдатися до духовної підтримки, сподіваючись уберегти команду від нових ударів долі.

За даними La Gazzetta dello Sport, ідея освячення виникла після вересневого дербі з Ромою, у якому Катальді влучив у поперечину, а ключові футболісти Саррі почали один за одним випадати зі складу.

Від початку сезону Лаціо отримало вже десять м’язових травм, окремо додався й мононуклеоз у Ісаксена. Благословення тренувальної бази, за словами джерела, стало «спробою забезпечити божественний захист над командою у складні часи».

Останнім ударом стала травма Ровелли, яку можна вилікувати лише хірургічним шляхом. Консервативне лікування не спрацювало, тож операція виб’є італійця з гри щонайменше на півтора місяця.

Попри це, Саррі отримав і позитивні новини: Тавареш і Кастелланос мають повернутися до роботи в загальній групі у вівторок, причому Кастелланос може навіть претендувати на місце в старті проти Лечче.