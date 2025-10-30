Розклад матчів 1/8 фіналу Кубка України на 30 жовтня
Заплановані два заключних поєдинки стадії
27 хвилин тому
У середу, 30 жовтня, будуть зіграні два заключні поєдинки стадії 1/8 фіналу Кубка України сезону 2025/2026. Саме вони визначать повний склад учасників чвертьфіналу національного турніру.
Кубок України-2025/2026. 1/8 фіналу
30 жовтня
12:00 — Агротех (Тишківка, Кіровоградська обл.) — Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)
17:00 — Металіст 1925 (Харків) — Агробізнес (Волочиськ, Хмельницька обл.)
За регламентом Кубка України, протистояння складається з одного матчу. Якщо основний час завершиться внічию, долю путівки до наступного раунду вирішить серія пенальті.
Нагадаємо, напередодні Динамо Київ у центральному матчі стадії здолало Шахтар Донецьк з рахунком 2:1 і вийшло до чвертьфіналу турніру.
