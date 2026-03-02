Реванш не вдався: збірна України програла Іспанії у матчі кваліфікації ЧС-2027
Найрезультативнішим гравцем у складі синьо-жовтих став Андрій Войналович
близько 2 годин тому
Чоловіча збірна України провела поєдинок четвертого туру відбіркового турніру на чемпіонат світу-2027. Підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді протистояли лідеру групи — збірній Іспанії.
Зустріч в Ов’єдо завершилася перемогою господарів із рахунком 78:64.
Найрезультативнішим гравцем у складі збірної України став Андрій Войналович, який записав на свій рахунок 12 очок.
Чемпіонат світу-2027. Кваліфікація
Група А. 4-й тур
Іспанія — Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)
Україна: Лукашов 6, Ковляр 11 + 5 передач, Ткаченко 4, Войналович 12, Скапінцев 4 – старт; Липовий 8 + 5 підбирань, Тиртишник 7, Бобров 7, Пустовий 3, Шеліст 2 + 5 підбирань, Зотов 0, Сушкін 0
Наступний матч відбору до чемпіонату світу-2027 збірна Україна проведе проти Грузії 2 липня.
