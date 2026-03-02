Денис Сєдашов

Президент Української Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів про зміни у розкладі чемпіонату перед вирішальними матчами національної команди у відборі на світову першість.

Оскільки 26 березня збірна України зіграє півфінал плей-оф проти Швеції, керівництво ліги та тренерський штаб Сергія Реброва погодили план підготовки футболістів.

За словами очільника УПЛ, головне завдання – надати гравцям додатковий час для відновлення та тренувань у таборі збірної. Слова наводить УПЛ ТБ.

Це дійсно дуже важлива подія для всієї нашої країни — потрапити у фінальну частину світової першості. Тому ми перебуваємо в комунікації з тренерським штабом національної збірної. Я знаю, що Сергій Станіславович безпосередньо сам контактував зі всіма клубами, футболістів з яких він розраховує запросити. Ми отримали вже відповідне звернення від Комітету національних збірних. Рішення буде, скоріш за все наступним: деякі матчі, які можна буде в рамках туру, просто будуть проведені раніше, щоб футболісти могли раніше потрапити до складу збірної. Євген Дикий

Окрему увагу приділили центральному поєдинку 21-го туру між луганською Зорею та донецьким Шахтарем. Через участь гірників у єврокубках та інтереси збірної, цю гру, ймовірно, буде перенесено. Точну дату визначать пізніше.

Нагадаємо, що номінально домашній матч проти Швеції підопічні Сергія Реброва проведуть в Іспанії на стадіоні Естадіо Сьютат де Валенсія 26 березня.

