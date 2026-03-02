Шахтар зіграє проти Леха на арені імені Генрика Реймана
Визначено місце для номінально домашнього поєдинку гірників
Фото: ФК Шахтар
Донецький Шахтар визначився з місцем проведення номінально домашнього матчу 1/8 фіналу Ліги конференцій проти польського Леха. Повідомляє пресслужба Шахтаря.
Зустріч відбудеться у Кракові на Міському стадіоні імені Генрика Реймана.
Графік протистояння:
Перший матч: 12 березня, початок о 19:45 (на виїзді).
Матч-відповідь: 19 березня, початок о 22:00 (Краків).
Переможець цієї пари у чвертьфіналі турніру зіграє з кращим у протистоянні між нідерландським АЗ та чеською Спартою.
