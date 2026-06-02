Кучер має пропозиції від закордонних клубів
Фахівець вже готовий повернутися до роботи
близько 4 годин томуПідписатися в
Олександр Кучер. Фото - ФК Чорноморець
Колишній тренер Дніпра-1 та Чорноморця Олександр Кучер в інтерв’ю сайту «Український футбол» заявив, що отримує пропозиції від іноземних клубів.
«Звісно ж, за роботою вже засумував. Пропозиції є і були. Спершу багатьом клубам відмовляв, зараз – готовий працювати. Йдуть певні перемовини. Поки, обійдімось без конкретики.
Всі пропозиції були з-за кордону: ближнього зарубіжжя та Європи».
43-річний Кучер залишив посаду головного тренера Чорноморця у січні цього року і з тих пір находиться без команди.
Поділитись