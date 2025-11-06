Донецький Шахтар проведе номінально домашній матч третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА проти ісландського Брейдабліка. Поєдинок відбудеться у четвер, 6 листопада, на Міському стадіоні імені Генріка Реймана у Кракові. Початок зустрічі — о 19:45 за київським часом.

Трансляція матчу Шахтар – Брейдаблік буде доступна в Україні на медіасервісі MEGOGO за підписками «Спорт», «Максимальна», «Максимальна + благодійність» та «MEGOPACK XL».

Це буде перше в історії протистояння між Шахтарем і Брейдабліком, а також дебютна зустріч донецького клубу з представником Ісландії.

Після двох турів «гірники» мають у своєму активі три очки — перемога над Абердіном (3:2) та поразка від Легії (1:2). Команда Арди Турана наразі займає 17-ту позицію у загальній таблиці основного етапу. Брейдаблік здобув одне очко — після поразки від Лозанни (0:3) та нічиєї з КуПСом (0:0).

У подальшому Шахтар проведе ще три матчі групового етапу проти Шемрок Роверс, Хамрун Спартанс та Рієки.