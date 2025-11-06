Шостого листопада у Кракові, на стадіоні імені Генріка Реймана, у матчі третього туру Ліги конференцій Шахтар зустрінеться з ісландським Брейдабліком. Початок матчу о 19:45.

Потрапивши у відчутну зону турбулентності, Арда Туран та його команда таки змогли з неї вибратися цілими. Так чи інакше, проте свій головний на даний момент матч турецький фахівець на чолі гірників виграв, перемігши в українському дербі Динамо – 3:1. Після того поєдинку Шахтар закріпився на чолі турнірної таблиці, випереджаючи найближчих переслідувачів, яких одразу четверо, на чотири очки. Другу серію українського класичного донеччани відіграли емоційно, мотивовано та з належним запасом міцності. Не те, що першу серію – матч за 1/8 фіналу Кубка України, в якому біло-сині здобули вольову перемогу 2:1. Дісталося тоді на горіхи, після кубкового матчу, і Турану, і його підопічним. Дісталося за невміння витримувати темп всього матчу, за невміння реагувати в ході матчу на небезпеки, за відсутність мотивації і очей, що горять. І поповзли чутки про можливу відставку Турана, адже до того була незрозуміла поразка у Лізі конференцій від кризової Легії, а перед тим – крупний вліт в УПЛ від ЛНЗ. Але з другої спроби Динамо переможене, і настрій у гірників помітно покращав. І, зрозуміло, вже ніхто не балакає про заміну турецького фахівця. Хоча та перемога стала для Шахтаря лише другою в останніх шести поєдинках. Але, якщо говорити відверто, досить складно оцінити і сам матч проти Динамо в чемпіонаті, і його наслідки. А якби динамівський захисник Попов не назвав бразильських опонентів пародіями, завелися б ці самі бразильці, чи знову зіграли б перший тайм на рівні, а на другий махнули рукою? Не дуже поки що зрозумілою є й роль Арди Турана у тій резонансній перемозі над Динамо. З точки зору мотивації все було на рівні, але з погляду тактичних ходів та рішень є питання. Загалом уже в найближчих матчах буде видно, чи випадкова перемога гірників над Динамо, чи закономірна. На щастя для гірників, після поєдинку проти Динамо для них календар підготував зручніших суперників. І першим з таких, зручніших суперників, стане Брейдаблік. Проти ісландців не зможуть зіграти через травми Траоре, Криськів та Аллісон.

Нещодавно у Брейдабліку змінився головний тренер. Замість Арнассона капітанський місток зелено-білих зайняв Скулассон. Під керівництвом Арнассона Брейдаблік виступав дуже непогано за тамтешніми мірками, проте нинішній сезон для блікар не такий успішний: команда посідає четверте місце у чемпіонаті країни, а в першому турі Ліги конференцій Брейдаблік без шансів поступився швейцарській Лозанні – 0:3. Олаф Скулассон, який раніше мав досвід роботи лише в молодіжних командах, на посаді головного тренера Брейдабліка почав за здоров'я. У другому турі Ліги конференцій зелено-білі розписали нульову нічию з фінським КуПС, а у чемпіонаті країни блікар переграли Стьярнан – 3:2. Перед матчем проти Шахтаря у наставника Брейдабліка вистачає головного болю. Насамперед, через стан форварда Тобіаса Томсена. 33-річний данець – головна наразі надія зелено-білих в атаці, але напередодні поєдинку проти гірників він отримав невелике пошкодження.

Історія протистоянь

Досі опоненти в офіційних матчах не перетиналися.

Прогноз

З суперником рівня Брейдабліка команда Арди Турана вже зустрічалася цього сезону. У першому для Шахтаря раунді відбору Ліги Європи був фінський Ільвес. Ту команду донеччани розгромили у першому матчі 6:0. Щоправда, у другому поєдинку зіграли у нульову нічию. Так чи інакше, все просто волає про те, що українська команда в цьому протистоянні – явний фаворит, а ісландська – явний андердог. Так було б і тоді, якби донеччани грали проти зелено-білих на виїзді. А на номінально рідній арені – тим більше, адже Брейдаблік невдало виступає в гостях. Тому без особливого ризику прогнозуємо впевнену перемогу Шахтаря. Наш варіант – 3:0.

