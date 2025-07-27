Український нападник Денис Безбородько опинився у сфері інтересів клубу Кудрівка, який нещодавно пробився в УПЛ. Про це повідомляє телеграм-канал Inside UPL.

За даними джерела, команда активно розглядає варіант із підписанням 31-річного футболіста, який зараз перебуває у статусі вільного агента. Останнім його клубом був одеський Чорноморець.

Минулого сезону Безбородько взяв участь у 20 матчах на клубному рівні, але не зумів відзначитись ні голами, ні результативними передачами.

За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця складає 250 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що ексфутболіст Шахтаря пройде перегляд в таборі новачка УПЛ.