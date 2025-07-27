Новачок УПЛ націлився на відомого українського форварда
Денис Безбородько наразі перебуває у статусі вільного агента
близько 3 годин тому
Денис Безбородько/фото: Колос
Український нападник Денис Безбородько опинився у сфері інтересів клубу Кудрівка, який нещодавно пробився в УПЛ. Про це повідомляє телеграм-канал Inside UPL.
За даними джерела, команда активно розглядає варіант із підписанням 31-річного футболіста, який зараз перебуває у статусі вільного агента. Останнім його клубом був одеський Чорноморець.
Минулого сезону Безбородько взяв участь у 20 матчах на клубному рівні, але не зумів відзначитись ні голами, ні результативними передачами.
За даними Transfermarkt, ринкова вартість гравця складає 250 тисяч євро.
Раніше повідомлялося, що ексфутболіст Шахтаря пройде перегляд в таборі новачка УПЛ.