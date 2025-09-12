УПЛ. Розклад 5 туру чемпіонату України 12-14 вересня
Матчі відбудуться у п'ятницю, суботу та неділю
близько 1 години тому
З 12 по 14 вересня відбудуться поєдинки п’ятого туру української Прем’єр-Kіги сезону 2025/26. На вболівальників чекають насичені три дні футбольних баталій.
У п’ятницю, 12 вересня, Олександрія прийме ЛНЗ, а Верес зіграє проти Кудрівки.
У суботу, 13 вересня, Рух зустрінеться з Епіцентром, Динамо у столичному дербі завітає до Оболоні, а Шахтар протистоятиме Металісту 1925.
Завершиться тур у неділю, 14 вересня, матчами Кривбас – Полісся, Зоря – Колос та Карпати – Полтава.
Розклад і результати 5 туру УПЛ
П’ятниця, 12 вересня
15:30 Олександрія – ЛНЗ
18:00 Верес – Кудрівка
Субота, 13 вересня
13:00 Рух – Епіцентр
15:30 Оболонь – Динамо
18:00 Металіст 1925 – Шахтар
Неділя, 14 вересня
13:00 Кривбас – Полісся
15:30 Зоря – Колос
18:00 Карпати – Полтава