Бельгійський голкіпер Тібо Куртуа не найкраще стартував у новому сезоні за мадридський Реал.

Як повідомляє El Nacional, його поведінка викликає напруженість усередині команди і партнери зауважують, що після невдалих матчів він помітно нервує, що говорить про втрату впевненості. Крім того, у клубі відзначають спад у його грі ногами після тяжкої травми, що стало приводом для внутрішніх обговорень.

Якщо у найближчих поєдинках Куртуа не зможе довести своєї надійності, тренерський штаб може дати шанс українцю Андрію Луніну.

26-річний воротар захищає кольори Реала з літа 2018 року, хоча частину цього часу провів в орендах у Леганесі, Вальядоліді та Ов'єдо. На його рахунку 62 матчі за іспанський клуб, у яких він пропустив 70 голів та 22 рази відстояв на нуль.

Раніше повідомлялося, що лідер Реала порадив Лунін змінити команду.