Олісе, Вальверде, Кварацхелія та Альварес – претенденти на звання гравця тижня в Лізі чемпіонів
Тут важко визначити перможця
близько 3 годин тому
UEFA на своєму офіційному сайті оприлюднив список кандидатів на звання найкращого гравця перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
До числа номінантів увійшов вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія, який відзначився дублем і результативною передачею у матчі проти Челсі (5:2).
Хавбек Реала Федеріко Вальверде претендує на нагороду після хет-трику у грі з Манчестер Сіті (3:0).
Також серед кандидатів вінгер Баварії Майкл Олісе, який записав у свій актив два голи та асист у поєдинку проти Аталанти (6:1).
Ще одним номінантом став нападник Атлетіко Хуліан Альварес, який забив два м’ячі та віддав гольову передачу у матчі з Тоттенгемом (5:2).
Нагадаємо, Буде-Глімт розгромив Спортінг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
Матеріали по темі
ПСЖ забив п'ять м'ячів у ворота Челсі у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
близько 16 годин тому