Володимир Кириченко

UEFA на своєму офіційному сайті оприлюднив список кандидатів на звання найкращого гравця перших матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

До числа номінантів увійшов вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія, який відзначився дублем і результативною передачею у матчі проти Челсі (5:2).

Хавбек Реала Федеріко Вальверде претендує на нагороду після хет-трику у грі з Манчестер Сіті (3:0).

Також серед кандидатів вінгер Баварії Майкл Олісе, який записав у свій актив два голи та асист у поєдинку проти Аталанти (6:1).

Ще одним номінантом став нападник Атлетіко Хуліан Альварес, який забив два м’ячі та віддав гольову передачу у матчі з Тоттенгемом (5:2).

Нагадаємо, Буде-Глімт розгромив Спортінг у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.