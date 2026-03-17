UEFA відкрив прийом заявок на квитки для широкого загалу на фінальні матчі чотирьох клубних турнірів 2026 року.

Продаж здійснюється виключно через офіційний портал організації. Як і раніше, більшість місць на стадіонах буде розподілено між вболівальниками команд-фіналісток та нейтральними глядачами.

Важливо : продаж квитків для загальної публіки відбуватиметься не в порядку живої черги, а шляхом лотереї, яка пройде після завершення прийому всіх заявок.

Вартість квитків на фінали-2026

Ліга Європи (20 травня, Стамбул, Туреччина) Ціни: від 40 € до 240 € .

Жіноча Ліга чемпіонів (23 травня, Осло, Норвегія) Ціни: від 20 € до 70 € .

Ліга конференцій (27 травня, Лейпциг, Німеччина) Ціни: від 25 € до 190 € .

Ліга чемпіонів (30 травня, Будапешт, Угорщина) Ціни: 70 €, 180 €, 650 € та 950 €.

