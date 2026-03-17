Квитки на Лігу чемпіонів-2026: де купити та скільки коштує побачити фінал на власні очі
Вирішальна гра відбудеться 30 травня
близько 4 годин тому
UEFA відкрив прийом заявок на квитки для широкого загалу на фінальні матчі чотирьох клубних турнірів 2026 року.
Продаж здійснюється виключно через офіційний портал організації. Як і раніше, більшість місць на стадіонах буде розподілено між вболівальниками команд-фіналісток та нейтральними глядачами.
Важливо: продаж квитків для загальної публіки відбуватиметься не в порядку живої черги, а шляхом лотереї, яка пройде після завершення прийому всіх заявок.
Вартість квитків на фінали-2026
Ліга Європи (20 травня, Стамбул, Туреччина) Ціни: від 40 € до 240 €.
Жіноча Ліга чемпіонів (23 травня, Осло, Норвегія) Ціни: від 20 € до 70 €.
Ліга конференцій (27 травня, Лейпциг, Німеччина) Ціни: від 25 € до 190 €.
Ліга чемпіонів (30 травня, Будапешт, Угорщина) Ціни: 70 €, 180 €, 650 € та 950 €.
Арсенал прийме Баєр у матчі-відповіді 1/8-ї фіналу Ліги чемпіонів. Анонс поєдинку.
Поділитись