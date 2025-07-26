Павло Василенко

Англійський нападник Маркус Рашфорд став новим гравцем Барселони. Президент каталонців Жоан Лапорта розповів в інтерв'ю Mundo Deportivo, чому саме англієць перейшов у клуб, а не Ніко Вільямс.

Рік тому багато говорили про можливий перехід вихованця Атлетіка Більбао до Барселони. У червні ця тема знову випливла. Повідомлялося, що блауграна ведуть переговори щодо підписання чемпіона Європи. Однак на початку липня він вирішив продовжити контракт із Атлетиком до 2035 року.

Барселоні довелося зосередитись на інших кандидатах для посилення лінії атаки. Зрештою вибір ліг на Маркуса Рашфорда, який перейшов до клубу в оренду з Манчестер Юнайтед.

Лапорт зізнався, що спочатку скептично ставився до кандидатури Ніко. Деку вів переговори з агентом вінгера, але умови, запропоновані Барселоною, не було прийнято.

«До нас звернувся агент Ніко із пропозицією про трансфер. Деку розповів мені про це, і я зазвичай вважав за краще зосередитися на двох інших варіантах – Луїсі Діасі та Маркусі Рашфорді, але в таких випадках я завжди прислухаюся до директора. Він сказав, що нам варто хоч розглянути цей варіант, тому що Ніко – цікавий гравець. Переговори відбулися, але тим часом, що нам сказали, і остаточними умовами, що стосуються виплат, агентських комісій та інших чинників, була велика різниця. Все це говорило про те, що угода не відбудеться. Якоїсь миті Деку встановив 48-годинний термін для прийняття наших умов. Зрештою, вони відмовилися. Паралельно ми продовжували працювати над іншими кандидатами. Я дуже радий, що нам удалося залучити Маркуса Рашфорда. Цей варіант підходив мені найбільше від початку», – розповів Лапорта Mundo Deportivo.

Вільямс провів 167 матчів за Атлетік, забивши 31 м'яч та віддавши 30 результативних передач.