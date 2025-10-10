Павло Василенко

Барселона опинилася в серйозній кадровій кризі перед головним матчем осені – Ель-Класіко проти Реала. За даними Sport.es, наставник команди Гансі Флік може залишитися без трьох основних гравців.

П’ятниця принесла новий удар – Дані Ольмо отримав травму литки під час збору збірної Іспанії. 27-річний півзахисник пропустить жовтневі матчі національної команди, а його участь у Ель-Класіко під великим питанням.

Крім того, Марк-Андре тер Штеген та Гаві також залишаються поза грою. Німецький воротар відновлюється після операції на спині і зможе повернутися лише наприкінці листопада або на початку грудня. Гаві, який переніс операцію на меніску, пропустить і більшу частину наступного року – його повернення очікують не раніше лютого 2026 року.

Є й позитивні новини. Ламін Ямаль, Рафінья, Фермін Лопес і Жоан Гарсія близькі до повернення. За інформацією видання, вони можуть зіграти вже проти Жирони, а Ямаль, імовірно, опиниться в заявці на Ель-Класіко, хоч і не з перших хвилин.

Очікується, що місце у воротах Барселони в матчі проти Реала займе Войцех Щенсни, який цього сезону провів три поєдинки, але ще не має «сухого» матчу.

Після міжнародної паузи Барселона зіграє з Жироною в чемпіонаті Іспанії, потім зустрінеться з Олімпіакосом у Лізі чемпіонів, а вже 26 жовтня на неї чекає битва з Реалом. Наразі мадридці мають перевагу у два очки над каталонцями.