Лебеф: «Я виграв чемпіонат світу, а Роналду – ні»
Відомий ексзахисник збірної Франції оцінив шанси Кріштіану Роналду на мундіалі 2026
26 хвилин тому
Колишній футболіст збірної Франції та чемпіон світу 1998 року Франк Лебеф поділився думкою щодо можливого виступу нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу 2026 року.
Правда в тому, що перемога на чемпіонаті світу змінює дуже багато. Іноді я критикував Роналду за певні речі, і його фанати критикували мене у відповідь. Хтось каже: а чого ти досяг у житті? Я відповідаю: я виграв чемпіонат світу, а він ні. Це дуже проста відповідь.
Звичайно, він зробив значно більше, ніж я. Це фантастичний футболіст, але перемога на чемпіонаті світу має значення. Навіть якщо ти просто Франк Лебеф, а тим більше якщо ти Кріштіану Роналду після того, як Мессі виграв свій титул.
Це схоже на 2022 рік, коли чемпіонат світу ніби був присвячений Мессі. Я щиро сподіваюся, що у 2026 році турнір буде присвячений Кріштіану Роналду. Було б фантастично, якби він виграв чемпіонат світу для Португалії. У Португалії чудова команда, тому це цілком можливо, — наводить слова Лебефа Goal.
Франк Лебеф став чемпіоном світу у складі збірної Франції у 1998 році, а також виграв Євро-2000.
