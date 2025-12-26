Колишній футболіст збірної Франції та чемпіон світу 1998 року Франк Лебеф поділився думкою щодо можливого виступу нападника збірної Португалії Кріштіану Роналду на чемпіонаті світу 2026 року.

Правда в тому, що перемога на чемпіонаті світу змінює дуже багато. Іноді я критикував Роналду за певні речі, і його фанати критикували мене у відповідь. Хтось каже: а чого ти досяг у житті? Я відповідаю: я виграв чемпіонат світу, а він ні. Це дуже проста відповідь.

Звичайно, він зробив значно більше, ніж я. Це фантастичний футболіст, але перемога на чемпіонаті світу має значення. Навіть якщо ти просто Франк Лебеф, а тим більше якщо ти Кріштіану Роналду після того, як Мессі виграв свій титул.

Це схоже на 2022 рік, коли чемпіонат світу ніби був присвячений Мессі. Я щиро сподіваюся, що у 2026 році турнір буде присвячений Кріштіану Роналду. Було б фантастично, якби він виграв чемпіонат світу для Португалії. У Португалії чудова команда, тому це цілком можливо, — наводить слова Лебефа Goal.