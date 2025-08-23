Ексфутболіст Динамо Артем Яшкін підбив підсумки першого матчу матчу плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Маккабі Т-А (1:3). Його слова наводить Sport.ua.

Я побачив, що клас гравців Маккабі, які також багато їздять по Європі, не вищий, ніж у Динамо, і кияни повинні були закривати цю гру. Почали якось боягузливо, але коли пішла агресія, швидкість, суперник знітився. А потім команда знову зупинилася. До того ж і арбітр, на мій погляд, несправедливо вилучив Вівчаренка, тим самим зламавши гру. І потім у меншості ми не змогли зберегти нічийний рахунок, почавши творити якісь незрозумілі речі.

Можу тільки припустити, що у команди немає мотивації. Будемо в ЛК, вже добре. Може, хтось не доніс до футболістів, що потрібно грати в ЛЧ, а не в третьому за силою євротурнірі.

Якщо футболісти мають хоч трішки гідності, вони зобов'язані зібратися. Дійсно зробити висновки з поразки, а не тільки говорити ці слова, а потім все повторюється. Якщо Динамо хоче виступати в Лізі Європи, то на цю гру потрібно поставити все.

Дива не буде, якщо киянам вдасться показати всі свої найкращі якості. Маккабі навіть такому Динамо по зубах. Принаймні, з таким планом, який був у першій грі, команда вже точно грати не буде. Можливо, відбудеться ротація і зроблена ставка на швидкий гол. А як все вийде, подивимося, - розповів Яшкін.