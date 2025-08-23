Коментатор і телеведучий Ігор Циганик на своєму YouTube-каналі підбив підсумки першого матчу Динамо в рамках 4 кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Маккабі Т-А (1:3).

Динамо - це катастрофа. Я взагалі не можу зрозуміти, що відбувається. Коли щось кудись котиться, ти розумієш, що потрібні зміни. А їх нема. Ти чекаєш на якесь диво. Що зараз кардинально щось зміниться, і все буде добре. Так не буває. Це системна робота.

Ви що не бачили з Пафосом, що команда не готова? Чекали, що команда зараз, як фенікс, повстане з попелу і почне всіх громити. Так не буде. Нічого нового не сталося.

Мені страшно соромно, що ми програємо такій команді, як Маккабі без шансів. 21 один удар по воротах Динамо. Що робити Вівчаренко, який просто обрізав суперника. Цих червоних карток було достатньо минулого сезону. І ніхто не робить жодних висновків. Це ж проблема дисципліни. Якщо команда щось не розуміє, то це питання до тренера.

Динамівців загнали до штрафного майданчика. Вони пропустили. Я такого ще не бачив, щоб футболіст пройшов кількох гравців, зробив простий пас і з воротарського майданчика пробив між вух воротаря. Такого не було.

Ми думали про Лігу чемпіонів, а зараз радіємо Лізі конференцій. Я не бачу, що Динамо зможе відіграти ці два м'ячі у Маккабі. І ніхто нічого не робить. Всi чекають манну небесну. Що вона і впаде і скаже: Ну, ні. Динамо це такий великий клуб і давайте ми дивом розгорнемо все в інший бік? - розповів Циганик.