Колишній воротар Динамо Денис Бойко прокоментував ситуацію, що склалася довкола Андрія Ярмоленка після його відсутності у матчі проти Металіста 1925.

— Мені не подобається формулювання залишив розташування команди. Напевно, якщо там домовилися… Я не знаю, які там стосунки у головного тренера Динамо з Андрієм Ярмоленком, але якось воно звучить не дуже красиво.

У будь-якої людини можуть бути якісь свої сімейні проблеми. Я Андрія знаю дуже давно. Грав із ним і спілкуюся з ним. Багато хто знає, яка він людина. Я не думаю, що Андрій, якби просто йому захотілося відпочити або просто так поїхати, зробив би це. Впевнений на сто відсотків, що Ярмоленко просто так не покинув би розташування клубу, навіть якби домовився з головним тренером або керівництвом.

Напевно, щось трапилося. Дай Боже, щоб усе добре було в нього в родині. Але я впевнений, що Ярмоленко — це людина, в якої чи не найбільше болить за те, що відбувається в команді, — розповів Бойко в етері Футол 360.