15 мільйонів за Михавка. Чи підтвердив інформацію Суркіс?
Повідомлялося, що солідну пропозицію для Динамо зробив Марсель
близько 3 годин тому
Президент Динамо Ігор Суркіс не підтвердив інформацію про те, що французький Марсель робив пропозицію в розмірі 15 мільйонів євро щодо захисника киян Тараса Михавка.
Це все плітки. Жоден клуб не робив офіційної пропозиції щодо Михавка, – заявив Суркіс в коментарі BLIK.ua.
Ще більш категоричним був директор медіадепартаменту Динамо Андрій Шахов-молодший.
Інформація не відповідає дійсності, – зазначив Шахов в командарі Tribuna.com.
Стежити за всіма перипетіями навколо матчу кваліфікації Ліги чемпіонів і слідкувати за онлайн-трансляцією гри можна вже у вівторок, 29 липня, на сторінці події Динамо Київ – Хамрун Спартанс на Xsport. Початок – о 21:00.
Раніше очікуваннями від матчу-відповіді проти Хамруна поділився головний тренер Динамо Олександр Шовковський.
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