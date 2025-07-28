Голова Комітету арбітрів УАФ Катерина Монзуль відреагувала на інформацію щодо нездачі фізичних тестів низкою рефері, що готувалися під українську Прем’єр-лігу.

Завершились навчально-тренувальні збори українських арбітрів. Також була здача фітнес-тесту ФІФА. Є арбітри, які склали успішно ці тести, а є ті, чия форма потребує покращення. Футбольні тренери мають добре розуміти специфіку підготовки до сезону. Деякі футболісти можуть підійти у кращих кондиціях, а деякі – у гірших. Це робочий процес.

У нас працюватимуть в полі лише ті, хто успішно пройшов фітнес-тест. Інші ж мають можливість згідно з усіма правил та рекомендацій працювати арбітрами VAR. Вони можуть покращити свою фізичну форму та знову спробувати пройти тестування, це також передбачено усіма нормами та відповідає вимогам. Хочу наголосити, що усі правила будуть чітко виконуватись і працюватимуть лише ті, хто відповідає всім вимогам, – повідомила Монзуль в коментарі Tribuna.com.