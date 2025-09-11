Легенда Ліверпуля Денні Мерфі висловив свою думку про перехід українського захисника Олександра Зінченка з Арсеналу до Ноттінгему Форест на правах оренди

«Зінченко мені подобається. Це розумний футболіст. Він може грати на декількох позиціях, наприклад, у півзахисті або, звичайно ж, на лівому фланзі захисту.

Я думаю, що це непоганий хід. Так, тому що у Ноттінгем Форест не так багато можливостей для покриття цих позицій, чи не так? Хоча вони щойно й підписали контракт із одним бразильцем», - сказав колишній футболіст в інтерв'ю talkSPORT.