Легенда Ліверпуля — про лідера збірної України: «Це розумний футболіст»
Денні Мерфі оцінив перехід Зінченка в Ноттінгем Форест
44 хвилини тому
Легенда Ліверпуля Денні Мерфі висловив свою думку про перехід українського захисника Олександра Зінченка з Арсеналу до Ноттінгему Форест на правах оренди
«Зінченко мені подобається. Це розумний футболіст. Він може грати на декількох позиціях, наприклад, у півзахисті або, звичайно ж, на лівому фланзі захисту.
Я думаю, що це непоганий хід. Так, тому що у Ноттінгем Форест не так багато можливостей для покриття цих позицій, чи не так? Хоча вони щойно й підписали контракт із одним бразильцем», - сказав колишній футболіст в інтерв'ю talkSPORT.
Мерфі провів за Ліверпуль 249 матчів, забивши 44 голи і завоював шість трофеїв. У складі збірної Англії на його рахунку 9 ігор та один гол.
